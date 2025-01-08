Сьогоднішня ціна 69420 (69420)

Поточна ціна 69420 (69420) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 65.13K USD. Ціна 69420 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 69420:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 820.90 USD

- зміна ціни 69420 протягом дня — -5.56%

- циркуляційна пропозиція – 62.50B USD

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