Ціна 69420 (69420)
Поточна ціна 69420 (69420) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 65.13K USD. Ціна 69420 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 69420:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 820.90 USD
- зміна ціни 69420 протягом дня — -5.56%
- циркуляційна пропозиція – 62.50B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 69420 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 69420 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни 69420 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 69420 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.56%
|30 днів
|$ 0
|-47.03%
|60 днів
|$ 0
|-20.82%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін 69420: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.53%
-5.56%
+5.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The ultimate memecoin 69420
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