Сьогоднішня ціна 5mc (5MC)

Поточна ціна 5mc (5MC) сьогодні становить 0.00195342 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 5MC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 5mc:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.50K USD

- зміна ціни 5mc протягом дня — +16.96%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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