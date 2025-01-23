Ціна 5mc (5MC)
Поточна ціна 5mc (5MC) сьогодні становить 0.00195342 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 5MC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 5mc:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.50K USD
- зміна ціни 5mc протягом дня — +16.96%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін 5MC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни 5MC.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 5mc до USD становила $ +0.0002833.
За останні 30 днів зміна ціни 5mc до USD становила $ -0.0011896245.
За останні 60 днів зміна ціни 5mc до USD становила $ -0.0019152966.
За останні 90 днів зміна ціни 5mc до USD становила $ -2.599496432262159.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0002833
|+16.96%
|30 днів
|$ -0.0011896245
|-60.89%
|60 днів
|$ -0.0019152966
|-98.04%
|90 днів
|$ -2.599496432262159
|-99.92%
Останній аналіз цін 5mc: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.25%
+16.96%
+17.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
utility
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 5MC до AUD
A$0.0031059378
|1 5MC до GBP
￡0.0015822702
|1 5MC до EUR
€0.0018752832
|1 5MC до USD
$0.00195342
|1 5MC до MYR
RM0.0086731848
|1 5MC до TRY
₺0.069639423
|1 5MC до JPY
¥0.3056906958
|1 5MC до RUB
₽0.193876935
|1 5MC до INR
₹0.1688340906
|1 5MC до IDR
Rp31.5067697826
|1 5MC до PHP
₱0.1145094804
|1 5MC до EGP
￡E.0.0982765602
|1 5MC до BRL
R$0.0116033148
|1 5MC до CAD
C$0.0027933906
|1 5MC до BDT
৳0.2382391032
|1 5MC до NGN
₦3.0427055946
|1 5MC до UAH
₴0.08204364
|1 5MC до VES
Bs0.1074381
|1 5MC до PKR
Rs0.5445744276
|1 5MC до KZT
₸1.017927162
|1 5MC до THB
฿0.0661623354
|1 5MC до TWD
NT$0.0639940392
|1 5MC до CHF
Fr0.001758078
|1 5MC до HKD
HK$0.0151976076
|1 5MC до MAD
.د.م0.0194951316