Сьогоднішня ціна 5ive Privacy

Поточна ціна 5ive Privacy (FIVE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FIVE до USD становить $ 0 за FIVE.

5ive Privacy наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13 504,5, з циркуляційною пропозицією у 100,00B FIVE. Протягом останніх 24 годин FIVE торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FIVE змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо 5ive Privacy (FIVE)

Ринкова капіталізація $ 13,50K$ 13,50K $ 13,50K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13,50K$ 13,50K $ 13,50K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація 5ive Privacy — $ 13,50K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FIVE — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,50K.