Сьогоднішня ціна 5ire

Поточна ціна 5ire (5IRE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 5IRE до USD становить $ 0 за 5IRE.

5ire наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 38 255, з циркуляційною пропозицією у 641,07M 5IRE. Протягом останніх 24 годин 5IRE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,467009, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці 5IRE змінився на +0,00% за останню годину та на +40,76% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо 5ire (5IRE)

Ринкова капіталізація $ 38,26K$ 38,26K $ 38,26K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 51,11K$ 51,11K $ 51,11K Циркуляційне постачання 641,07M 641,07M 641,07M Загальна пропозиція 1 500 000 000,0 1 500 000 000,0 1 500 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація 5ire — $ 38,26K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 5IRE — 641,07M, зі загальною пропозицією 1500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 51,11K.