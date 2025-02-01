Сьогоднішня ціна 589 (589)

Поточна ціна 589 (589) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 589 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 589:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 230.82K USD

- зміна ціни 589 протягом дня — -10.29%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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