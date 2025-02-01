Ціна 589 (589)
Поточна ціна 589 (589) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 589 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 589:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 230.82K USD
- зміна ціни 589 протягом дня — -10.29%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 589 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 589 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни 589 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 589 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.29%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін 589: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.48%
-10.29%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The project at 589onxrpl.com centers around the $589 token, a community-driven cryptocurrency on the XRP Ledger (XRPL). This token draws inspiration from a notable prediction within the XRP community that XRP's value would reach $589, symbolizing optimism and ambition in the crypto space. Following initial mismanagement by its original developers, the community initiated a Community Takeover (CTO) to revitalize and steer the project transparently. Now, decisions are collectively made by token holders, emphasizing the strength of a united community. The project boasts significant trading volumes on platforms like First Ledger and a growing base of holders, aiming to transform the meme into a meaningful movement
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