Токеноміка 501 (501)

Токеноміка 501 (501)

Дізнайтеся ключову інформацію про 501 (501), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-11-29 09:41:09 (UTC+8)
USD

Токеноміка та аналіз ціни 501 (501)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена 501 (501), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 4,85K
$ 4,85K$ 4,85K
Загальна пропозиція:
$ 999,15M
$ 999,15M$ 999,15M
Циркуляційна пропозиція:
$ 999,15M
$ 999,15M$ 999,15M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 4,85K
$ 4,85K$ 4,85K
Історичний максимум:
$ 0,00024046
$ 0,00024046$ 0,00024046
Історичний мінімум:
$ 0,0000048
$ 0,0000048$ 0,0000048
Поточна ціна:
$ 0
$ 0$ 0

Інформація 501 (501)

Офіційний вебсайт:
https://pump.fun/coin/FYdt8T5GXucuM8rTm72jNEk2iSpi74EcsmDKYQhppump

Токеноміка 501 (501): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки 501 (501) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів 501, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів 501, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку 501, досліджуйте ціну токена 501 в реальному часі!

Прогноз ціни 501

Хочете знати, куди рухається 501? Наша сторінка прогнозу ціни 501 поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

Чому варто обрати MEXC?

MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти.

Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках
Найшвидший лістинг токенів серед CEX
Ліквідність №1 у галузі
Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів
100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів
Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT
mc_how_why_title
Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT: ваш найпростіший шлях до криптовалюти!

Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.

Будь ласка, прочитайте та ознайомтеся з Угодою користувача та Політикою конфіденційності