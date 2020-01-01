Токеноміка 4TRUMP (4WIN) Дізнайтеся ключову інформацію про 4TRUMP (4WIN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація 4TRUMP (4WIN) What is the project about? 4TRUMP (4WIN) is a revolutionary meme coin that aims to unite the power of meme culture and the spirit of innovation under one banner. The project draws inspiration from the enigmatic figures of Donald Trump, blending their influence and the meme-centric ethos into a cryptocurrency that is as engaging as it is powerful. With the vision of creating a meme coin that transcends the boundaries of traditional digital currencies, 4TRUMP (4WIN) is poised to redefine the landscape of meme coins in the blockchain ecosystem. What makes your project unique? The unique concept of truly a decentralized platform, renounced contract and exceptional development team backing the project have seen 4TRUMP grow massively and achieve alot of success in a short time frame History of your project? We set out to create a community-driven token with strong tokenomics, transparency, and fun. Since then, 4TRUMP has established itself as a leading player in the world of meme tokens, with a growing community and exciting plans for the future. What's next for your project? We're focused on building a strong and sustainable token economy that rewards long-term holders and fosters a vibrant community. What can your token be used for? 4TRUMP (4WIN) is a meme-focused cryptocurrency on the Solana blockchain, creatively leveraging political and pop culture themes for community engagement and humor. This token embodies the playful spirit of meme culture in the crypto sphere, attracting participants interested in speculative investments tied to cultural phenomena As a community-driven project, it aims to capitalize on the virality of memes, encouraging a fun and engaging atmosphere among its holders. Офіційний вебсайт: https://trump4win.com/ Whitepaper: https://trump4win.com/ Купити 4WIN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни 4TRUMP (4WIN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена 4TRUMP (4WIN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 17,47K $ 17,47K $ 17,47K Загальна пропозиція: $ 47,05M $ 47,05M $ 47,05M Циркуляційна пропозиція: $ 47,05M $ 47,05M $ 47,05M FDV (повністю розведена вартість): $ 17,47K $ 17,47K $ 17,47K Історичний максимум: $ 0,14474 $ 0,14474 $ 0,14474 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00037136 $ 0,00037136 $ 0,00037136 Дізнайтеся більше про ціну 4TRUMP (4WIN)

Токеноміка 4TRUMP (4WIN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки 4TRUMP (4WIN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів 4WIN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів 4WIN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку 4WIN, досліджуйте ціну токена 4WIN в реальному часі!

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