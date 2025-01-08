Сьогоднішня ціна 4TRUMP (4WIN)

Поточна ціна 4TRUMP (4WIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 26.99K USD. Ціна 4WIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 4TRUMP:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 245.39 USD

- зміна ціни 4TRUMP протягом дня — -7.61%

- циркуляційна пропозиція – 47.05M USD

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