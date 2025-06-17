Сьогоднішня ціна 4th Pillar FOUR (FOUR)

Поточна ціна 4th Pillar FOUR (FOUR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 48,22K USD. Ціна FOUR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 4th Pillar FOUR:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни 4th Pillar FOUR протягом дня — +1,51%

- циркуляційна пропозиція – 205,53M USD

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