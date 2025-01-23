Ціна 4TB Coin (4TB)
Поточна ціна 4TB Coin (4TB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 4TB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 4TB Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 191.93 USD
- зміна ціни 4TB Coin протягом дня — -0.05%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 4TB Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 4TB Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни 4TB Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 4TB Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.05%
|30 днів
|$ 0
|-7.27%
|60 днів
|$ 0
|+1.78%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін 4TB Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.08%
-0.05%
-13.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
4TBank is a fully digital, innovative bank focused on the future of the financial system, which brings together the most modern and secure banking features in a single mobile application, providing full and real integration with crypto assets. With the help of the leading financial technology of the moment, 4TBank offers a complete and easy-to-use digital system so that customers can make their financial transactions with total security, transparency and guarantee.
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