Сьогоднішня ціна 4TB Coin (4TB)

Поточна ціна 4TB Coin (4TB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 4TB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 4TB Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 191.93 USD

- зміна ціни 4TB Coin протягом дня — -0.05%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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