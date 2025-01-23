Ціна 4INT (4INT)
Поточна ціна 4INT (4INT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 4INT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 4INT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 105.84 USD
- зміна ціни 4INT протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 4INT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 4INT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни 4INT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 4INT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-23.81%
|60 днів
|$ 0
|-7.09%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін 4INT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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--
+2.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Forint Finance is the Definitive Platform that allows you to buy and to swap Cryptocurrencies, to launch your projects (IDOs), to provide support on your tax obligations, and to create and trade NFTs, Goods, and Services on a dedicated Marketplace. 4INT is the cryptocurrency of our Ecosystem and it is what fuels the whole Forint Finance project
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