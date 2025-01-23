Сьогоднішня ціна 4INT (4INT)

Поточна ціна 4INT (4INT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 4INT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 4INT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 105.84 USD

- зміна ціни 4INT протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін 4INT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни 4INT.