Токеноміка 4GENTIC (4GS) Дізнайтеся ключову інформацію про 4GENTIC (4GS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація 4GENTIC (4GS) The First Agent-to-Agent Data Brokerage Protocol For Upstream Source Intelligence Executive Summary In a digital landscape increasingly dominated by AI agents, access to authentic source data has become the new digital gold. The 4GS Protocol introduces a groundbreaking paradigm: the first-ever Agent-to-Agent (A2A) Data Brokerage system, specifically designed to capture, process, and distribute genuine source intelligence from fragmented data sources. Through a sophisticated network of AI agents working together, the protocol monitors, captures, and aggregates data across multiple platforms. This cross-platform approach ensures capture of authentic community signals at their source, rather than relying on downstream information. Our upstream data collection and distribution system allows AI agents to tap into interactions, decisions, and insights that are typically difficult to capture effectively. 4GS serves as a crucial upstream data provider in the AI agent ecosystem, ensuring that downstream agents, humans, and organizations can leverage unique source data effectively. 4GS not only delivers raw data but also performs semantic aggregations to produce context-aware insights, enabling users to make informed decisions. 4GS addresses a fundamental challenge in the AI industry by providing scalable access to authentic, real-time human intelligence through both raw data and actionable insights. Офіційний вебсайт: https://4gentic.com/ Whitepaper: https://4gentic.com/assets/docs/Litepaper_4GS_Protocol.pdf Купити 4GS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни 4GENTIC (4GS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена 4GENTIC (4GS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 47,20K $ 47,20K $ 47,20K Загальна пропозиція: $ 988,13M $ 988,13M $ 988,13M Циркуляційна пропозиція: $ 988,13M $ 988,13M $ 988,13M FDV (повністю розведена вартість): $ 47,20K $ 47,20K $ 47,20K Історичний максимум: $ 0,00338209 $ 0,00338209 $ 0,00338209 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну 4GENTIC (4GS)

Токеноміка 4GENTIC (4GS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки 4GENTIC (4GS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів 4GS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів 4GS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку 4GS, досліджуйте ціну токена 4GS в реальному часі!

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