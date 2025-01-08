Сьогоднішня ціна 4GENTIC (4GS)

Поточна ціна 4GENTIC (4GS) сьогодні становить 0.00102276 USD з ринковою капіталізацією $ 1.01M USD. Ціна 4GS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 4GENTIC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 65.45K USD

- зміна ціни 4GENTIC протягом дня — -19.53%

- циркуляційна пропозиція – 988.13M USD

Отримуйте оновлення цін 4GS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни 4GS.