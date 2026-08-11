Сьогоднішня ціна 4EVERLAND

Поточна ціна 4EVERLAND (4EVER) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 4EVER до USD становить $ 0 за 4EVER.

4EVERLAND наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 469 761, з циркуляційною пропозицією у 3,42B 4EVER. Протягом останніх 24 годин 4EVER торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00671057, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці 4EVER змінився на +0,34% за останню годину та на +2,68% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 59,66K.

Ринкова інформація щодо 4EVERLAND (4EVER)

Ринкова капіталізація $ 469,76K$ 469,76K $ 469,76K Обсяг (за 24 год) $ 59,66K$ 59,66K $ 59,66K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,37M$ 1,37M $ 1,37M Циркуляційне постачання 3,42B 3,42B 3,42B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація 4EVERLAND — $ 469,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 59,66K. Циркуляційна пропозиція 4EVER — 3,42B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,37M.