Ціна 4DCoin (4DC)
Поточна ціна 4DCoin (4DC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 4DC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 4DCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.01 USD
- зміна ціни 4DCoin протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 4DCoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 4DCoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни 4DCoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 4DCoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-0.20%
|60 днів
|$ 0
|+8.24%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін 4DCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
4DCoin is a Token of the BSC network, a crypto base for a larger project that is underway. You can acquire, and benefit from being an early investor. "The 4D Coin is more than a cryptocurrency. It's a bridge between realities, a universe where imagination meets technology. Our platform was created with the vision of uniting existing realities with a digitally enriched world, allowing users to explore, create, and interact in a new spectrum of experiences."
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