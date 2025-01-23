Сьогоднішня ціна 4D Twin Maps (4DMAPS)

Поточна ціна 4D Twin Maps (4DMAPS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 4DMAPS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 4D Twin Maps:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 675.97 USD

- зміна ціни 4D Twin Maps протягом дня — +0.28%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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