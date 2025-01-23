Ціна 4D Twin Maps (4DMAPS)
Поточна ціна 4D Twin Maps (4DMAPS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 4DMAPS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 4D Twin Maps:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 675.97 USD
- зміна ціни 4D Twin Maps протягом дня — +0.28%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 4D Twin Maps до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 4D Twin Maps до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни 4D Twin Maps до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 4D Twin Maps до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.28%
|30 днів
|$ 0
|-1.00%
|60 днів
|$ 0
|-2.37%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін 4D Twin Maps: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.28%
+7.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"Bring your properties to the Metaverse. Through the use of the latest topographic, surveying and scanning technology we want to bring the real world to the blockchain. You will have full control of your properties, minted as NFT, and you will be able to work with them like you do with your favourite professional software but on the web (GIS, CAD, BIM, 3D...) - Have your properties as NFT - Work with data for analysis - Use MAP token to transact - Share what you want to everyone - Explore the world and buy, sell or rent"
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