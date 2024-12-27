Ціна 47th POTUS (TRUMP47)
Поточна ціна 47th POTUS (TRUMP47) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 152.83K USD. Ціна TRUMP47 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 47th POTUS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 479.49 USD
- зміна ціни 47th POTUS протягом дня — -2.58%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 47th POTUS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 47th POTUS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни 47th POTUS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 47th POTUS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.58%
|30 днів
|$ 0
|+1.66%
|60 днів
|$ 0
|-96.04%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін 47th POTUS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.34%
-2.58%
+19.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
They tried to take him down, throwing every obstacle in his path, but he fought relentlessly and emerged victorious. Against all odds, Donald J. Trump, the 47th President of the United States, is coming back stronger than ever. He’s ready to take on the corrupt establishment and restore the nation’s founding principles. Brace yourselves Trump is here to Save America and lead it toward a future of prosperity, freedom, and true patriotism! The people’s voice will be heard again.
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