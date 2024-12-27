Сьогоднішня ціна 47th POTUS (TRUMP47)

Поточна ціна 47th POTUS (TRUMP47) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 152.83K USD. Ціна TRUMP47 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 47th POTUS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 479.49 USD

- зміна ціни 47th POTUS протягом дня — -2.58%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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