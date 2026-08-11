Сьогоднішня ціна 4663

Поточна ціна 4663 (4663) сьогодні становить $ 0, зі зміною 13,06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 4663 до USD становить $ 0 за 4663.

4663 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 178 374, з циркуляційною пропозицією у 1,00B 4663. Протягом останніх 24 годин 4663 торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00789165, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці 4663 змінився на -3,31% за останню годину та на +49,40% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 6,51K.

Ринкова інформація щодо 4663 (4663)

Ринкова капіталізація $ 178,37K$ 178,37K $ 178,37K Обсяг (за 24 год) $ 6,51K$ 6,51K $ 6,51K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 178,37K$ 178,37K $ 178,37K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація 4663 — $ 178,37K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 6,51K. Циркуляційна пропозиція 4663 — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 178,37K.