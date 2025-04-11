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Поточна ціна 4444 (4444)

USD

Графік ціни 4444 (4444) в реальному часі

$0.0002393
$0.0002393$0.0002393
-32.34%(1D)

Дані та інформація про ціну 4444 в реальному часі

Поточна ціна 4444 (4444) сьогодні становить 0.0002393 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна 4444 у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку 4444:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 62.31K USD
- Зміна ціни 4444 протягом дня – -32.34%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники 4444USD

Відстежуйте зміни ціни на 4444 за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.00011438-32.34%
30 днів$ -0.0005607-70.09%
60 днів$ -0.0005607-70.09%
90 днів$ -0.0005607-70.09%
Зміна ціни 4444 сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни 4444 на $ -0.00011438 (-32.34%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни 4444 за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0.0005607 (-70.09%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни 4444 за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник 4444 змінився на $ -0.0005607 (-70.09%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни 4444 за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0.0005607 (-70.09%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну 4444

Ознайомтеся з останніми даними про ціну 4444: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.0001989
$ 0.0001989$ 0.0001989

$ 0.0004345
$ 0.0004345$ 0.0004345

$ 0.003907
$ 0.003907$ 0.003907

-9.33%

-32.34%

-85.52%

Ринкова інформація 4444

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 62.31K
$ 62.31K$ 62.31K

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Що таке 4444 (4444)

FOUR.MEME офіційно оголосив, що всі новостворені адреси контрактів токенів будуть закінчуватися на "4444".

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Прогноз ціни 4444

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Історія ціни 4444

Відстеження траєкторії ціни 4444 надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії 4444. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни 4444.

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4444 до місцевих валют

1 4444 до VND
6.1358913
1 4444 до AUD
A$0.000380487
1 4444 до GBP
0.000181868
1 4444 до EUR
0.000210584
1 4444 до USD
$0.0002393
1 4444 до MYR
RM0.001057706
1 4444 до TRY
0.009107758
1 4444 до JPY
¥0.034346729
1 4444 до RUB
0.019914546
1 4444 до INR
0.020598944
1 4444 до IDR
Rp3.988331738
1 4444 до KRW
0.339913685
1 4444 до PHP
0.013683174
1 4444 до EGP
￡E.0.01227609
1 4444 до BRL
R$0.001402298
1 4444 до CAD
C$0.000330234
1 4444 до BDT
0.029082129
1 4444 до NGN
0.382267392
1 4444 до UAH
0.00990702
1 4444 до VES
Bs0.0169903
1 4444 до PKR
Rs0.067104506
1 4444 до KZT
0.123667847
1 4444 до THB
฿0.008009371
1 4444 до TWD
NT$0.007746141
1 4444 до AED
د.إ0.000878231
1 4444 до CHF
Fr0.000193833
1 4444 до HKD
HK$0.001854575
1 4444 до MAD
.د.م0.00222549
1 4444 до MXN
$0.004864969

Ресурс 4444

Щоб дізнатися більше про 4444, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайт4444
Оглядач блокчейну

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1 4444 = 0.0002393 USD

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4444USDT
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