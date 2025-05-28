Ціна 42069COIN (42069COIN)
Поточна ціна 42069COIN (42069COIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 29,87K USD. Ціна 42069COIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 42069COIN:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни 42069COIN протягом дня — -7,59%
- циркуляційна пропозиція – 999,82M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 42069COIN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 42069COIN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни 42069COIN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 42069COIN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7,59%
|30 днів
|$ 0
|-76,17%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін 42069COIN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,11%
-7,59%
+24,56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Ultimate Meme-coin - This is a meme coin based around developing a strong community day by day. This is a long term token. - The community has idea's to use RWA and tie it into the token down the line. It is also based around the Holiday 4.20 which happens to be a Holiday this year, but tied closely to ELON Musk (since he was born 69 days after 4.20). Backed by KOL's, formed by Degens. The community as in WE have set the bar high to achieve.
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