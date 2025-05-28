Сьогоднішня ціна 42069COIN (42069COIN)

Поточна ціна 42069COIN (42069COIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 29,87K USD. Ціна 42069COIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 42069COIN:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни 42069COIN протягом дня — -7,59%

- циркуляційна пропозиція – 999,82M USD

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