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Поточна ціна 42069COIN (42069COIN)

USD

Графік ціни 42069COIN (42069COIN) в реальному часі

$0.001377
$0.001377$0.001377
-41.32%(1D)

Дані та інформація про ціну 42069COIN в реальному часі

Поточна ціна 42069COIN (42069COIN) сьогодні становить 0.001377 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна 42069COIN у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку 42069COIN:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 78.50K USD
- Зміна ціни 42069COIN протягом дня – -41.32%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники 42069COINUSD

Відстежуйте зміни ціни на 42069COIN за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.00096963-41.32%
30 днів$ +0.000377+37.70%
60 днів$ +0.000377+37.70%
90 днів$ +0.000377+37.70%
Зміна ціни 42069COIN сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни 42069COIN на $ -0.00096963 (-41.32%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни 42069COIN за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0.000377 (+37.70%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни 42069COIN за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник 42069COIN змінився на $ +0.000377 (+37.70%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни 42069COIN за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0.000377 (+37.70%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну 42069COIN

Ознайомтеся з останніми даними про ціну 42069COIN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.00112
$ 0.00112$ 0.00112

$ 0.003323
$ 0.003323$ 0.003323

$ 0.004775
$ 0.004775$ 0.004775

+14.36%

-41.32%

+37.70%

Ринкова інформація 42069COIN

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 78.50K
$ 78.50K$ 78.50K

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Що таке 42069COIN (42069COIN)

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42069COIN до місцевих валют

1 42069COIN до VND
35.307657
1 42069COIN до AUD
A$0.00218943
1 42069COIN до GBP
0.00104652
1 42069COIN до EUR
0.00121176
1 42069COIN до USD
$0.001377
1 42069COIN до MYR
RM0.00608634
1 42069COIN до TRY
0.05240862
1 42069COIN до JPY
¥0.19764081
1 42069COIN до RUB
0.11459394
1 42069COIN до INR
0.11853216
1 42069COIN до IDR
Rp22.94999082
1 42069COIN до KRW
1.95595965
1 42069COIN до PHP
0.07873686
1 42069COIN до EGP
￡E.0.0706401
1 42069COIN до BRL
R$0.00806922
1 42069COIN до CAD
C$0.00190026
1 42069COIN до BDT
0.16734681
1 42069COIN до NGN
2.19967488
1 42069COIN до UAH
0.0570078
1 42069COIN до VES
Bs0.097767
1 42069COIN до PKR
Rs0.38613834
1 42069COIN до KZT
0.71161983
1 42069COIN до THB
฿0.04608819
1 42069COIN до TWD
NT$0.04457349
1 42069COIN до AED
د.إ0.00505359
1 42069COIN до CHF
Fr0.00111537
1 42069COIN до HKD
HK$0.01067175
1 42069COIN до MAD
.د.م0.0128061
1 42069COIN до MXN
$0.02799441

Ресурс 42069COIN

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Офіційний вебсайт42069COIN
Оглядач блокчейну

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Сума

42069COIN
USD

1 42069COIN = 0.001377 USD

Торгівля

42069COINUSDT
$0.001377
$0.001377$0.001377
-56.07%

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