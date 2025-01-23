Сьогоднішня ціна 4096 (4096)

Поточна ціна 4096 (4096) сьогодні становить 14.62 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 4096 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 4096:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 87.72 USD

- зміна ціни 4096 протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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