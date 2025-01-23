Ціна 4096 (4096)
Поточна ціна 4096 (4096) сьогодні становить 14.62 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 4096 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 4096:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 87.72 USD
- зміна ціни 4096 протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 4096 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 4096 до USD становила $ -1.0510639640.
За останні 60 днів зміна ціни 4096 до USD становила $ -3.3945286180.
За останні 90 днів зміна ціни 4096 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -1.0510639640
|-7.18%
|60 днів
|$ -3.3945286180
|-23.21%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін 4096: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
4096 supply and no decimals. Deflationary mechanics. A single token cannot be split into parts. On 4096, you can only transact integers.
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₺521.203
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¥2,287.8838
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₹1,263.6066
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