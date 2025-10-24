Інформація щодо ціни 401K (401K) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00474828$ 0,00474828 $ 0,00474828 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,32% Зміна ціни (1 дн.) +4,97% Зміна ціни (за 7 дн.) +16,29% Зміна ціни (за 7 дн.) +16,29%

Актуальна ціна 401K (401K) становить --. За останні 24 години 401K торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум 401K становить $ 0,00474828, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то 401K змінився на +0,32% за останню годину, +4,97% за 24 години та на +16,29% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо 401K (401K)

Ринкова капіталізація $ 35,35K$ 35,35K $ 35,35K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 35,35K$ 35,35K $ 35,35K Циркуляційне постачання 958,24M 958,24M 958,24M Загальна пропозиція 958 240 060,3085893 958 240 060,3085893 958 240 060,3085893

Поточна ринкова капіталізація 401K — $ 35,35K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 401K — 958,24M, зі загальною пропозицією 958240060.3085893. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 35,35K.