Актуальна ціна 401jK сьогодні становить 0,00469981 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни 401JK до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни 401JK на MEXC вже зараз.Актуальна ціна 401jK сьогодні становить 0,00469981 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни 401JK до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни 401JK на MEXC вже зараз.

Докладніше про 401JK

Інформація про ціну 401JK

Офіційний вебсайт 401JK

Токеноміка 401JK

Прогноз ціни 401JK

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип 401jK

Ціна 401jK (401JK)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 401JK до USD:

$0,00469981
$0,00469981$0,00469981
+25,20%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни 401jK (401JK) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:40:00 (UTC+8)

Інформація щодо ціни 401jK (401JK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00372247
$ 0,00372247$ 0,00372247
Мін. за 24 год
$ 0,00467018
$ 0,00467018$ 0,00467018
Макс. за 24 год

$ 0,00372247
$ 0,00372247$ 0,00372247

$ 0,00467018
$ 0,00467018$ 0,00467018

$ 0,01195204
$ 0,01195204$ 0,01195204

$ 0,00007399
$ 0,00007399$ 0,00007399

+1,68%

+25,28%

+11,80%

+11,80%

Актуальна ціна 401jK (401JK) становить $0,00469981. За останні 24 години 401JK торгувався між мінімумом у $ 0,00372247 і максимумом у $ 0,00467018, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум 401JK становить $ 0,01195204, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00007399.

Що стосується короткострокових результатів, то 401JK змінився на +1,68% за останню годину, +25,28% за 24 години та на +11,80% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо 401jK (401JK)

$ 4,64M
$ 4,64M$ 4,64M

--
----

$ 4,64M
$ 4,64M$ 4,64M

999,34M
999,34M 999,34M

999 343 501,906457
999 343 501,906457 999 343 501,906457

Поточна ринкова капіталізація 401jK — $ 4,64M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 401JK — 999,34M, зі загальною пропозицією 999343501.906457. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,64M.

Історія ціни 401jK (401JK) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 401jK до USD становила $ +0,00094824.
За останні 30 днів зміна ціни 401jK до USD становила $ -0,0025708623.
За останні 60 днів зміна ціни 401jK до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 401jK до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00094824+25,28%
30 днів$ -0,0025708623-54,70%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке 401jK (401JK)

The 401jk (just kidding) meme is a satirical punch in the gut in the face of the concept of retirement and also the 401k. The 401k total holdings are valued at around $12 trillion USD and it is the most popular retirement savings plan in the US. As time passes forevermore true retirement, or as we like to call it real freedom will only become much harder and harder for people to attain.

Through meme fueled laser focus and cyperphunk ideology the 401jK meme retirement fund token and community aim to point out the absurdities of how rigged our current system is, and how only insiders and those with power are starting the benefit from the increased centralization of cryptocurrency.........while also aiming to flip the $12 trillion USD 401k system to achieve freedom before our backs and knees are breaking.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс 401jK (401JK)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни 401jK (USD)

Скільки коштуватиме 401jK (401JK) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів 401jK (401JK) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо 401jK.

Перегляньте прогноз ціни 401jK вже зараз!

401JK до місцевих валют

Токеноміка 401jK (401JK)

Розуміння токеноміки 401jK (401JK) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена 401JK зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про 401jK (401JK)

Скільки сьогодні коштує 401jK (401JK)?
Актуальна ціна 401JK у USD становить 0,00469981 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна 401JK до USD?
Поточна ціна 401JK до USD — $ 0,00469981. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація 401jK?
Ринкова капіталізація 401JK — $ 4,64M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція 401JK?
Циркуляційна пропозиція 401JK — 999,34M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) 401JK?
401JK досяг історичної максимальної ціни у 0,01195204 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) 401JK?
Історична мінімальна ціна 401JK становила 0,00007399 USD.
Який обсяг торгівлі 401JK?
Актуальний обсяг торгівлі 401JK за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна 401JK цього року?
401JK може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни 401JK для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:40:00 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для 401jK (401JK)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.