Інформація щодо ціни 401jK (401JK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00372247 $ 0,00372247 $ 0,00372247 Мін. за 24 год $ 0,00467018 $ 0,00467018 $ 0,00467018 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00372247$ 0,00372247 $ 0,00372247 Макс. за 24 год $ 0,00467018$ 0,00467018 $ 0,00467018 Рекордний максимум $ 0,01195204$ 0,01195204 $ 0,01195204 Найнижча ціна $ 0,00007399$ 0,00007399 $ 0,00007399 Зміна ціни (за 1 год) +1,68% Зміна ціни (1 дн.) +25,28% Зміна ціни (за 7 дн.) +11,80% Зміна ціни (за 7 дн.) +11,80%

Актуальна ціна 401jK (401JK) становить $0,00469981. За останні 24 години 401JK торгувався між мінімумом у $ 0,00372247 і максимумом у $ 0,00467018, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум 401JK становить $ 0,01195204, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00007399.

Що стосується короткострокових результатів, то 401JK змінився на +1,68% за останню годину, +25,28% за 24 години та на +11,80% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо 401jK (401JK)

Ринкова капіталізація $ 4,64M$ 4,64M $ 4,64M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,64M$ 4,64M $ 4,64M Циркуляційне постачання 999,34M 999,34M 999,34M Загальна пропозиція 999 343 501,906457 999 343 501,906457 999 343 501,906457

Поточна ринкова капіталізація 401jK — $ 4,64M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 401JK — 999,34M, зі загальною пропозицією 999343501.906457. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,64M.