Ціна 4 Next Unicorn (NXTU)
Поточна ціна 4 Next Unicorn (NXTU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NXTU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 4 Next Unicorn:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.04 USD
- зміна ціни 4 Next Unicorn протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 4 Next Unicorn до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 4 Next Unicorn до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни 4 Next Unicorn до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 4 Next Unicorn до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+9.11%
|60 днів
|$ 0
|+7.63%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін 4 Next Unicorn: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
4 Next Unicorn (NXTU) is a transactional token created on Binance smartchain and it is Serves As A Bridge Between Entrepreneurs And Investors, Supporting Innovation And Providing Investment Opportunities. It Creates A Fair Ecosystem With Features Like Democratic Voting And Revenue Sharing. By Offering Team Support To Entrepreneurs, It Enables Brand Identity Formation And Growth Opportunities.
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