Сьогоднішня ціна 3place

Поточна ціна 3place (3PLACE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,46% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 3PLACE до USD становить $ 0 за 3PLACE.

3place наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 131 669, з циркуляційною пропозицією у 972,45M 3PLACE. Протягом останніх 24 годин 3PLACE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці 3PLACE змінився на +5,31% за останню годину та на -66,28% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 81,87K.

Ринкова інформація щодо 3place (3PLACE)

Ринкова капіталізація $ 131,67K$ 131,67K $ 131,67K Обсяг (за 24 год) $ 81,87K$ 81,87K $ 81,87K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 131,67K$ 131,67K $ 131,67K Циркуляційне постачання 972,45M 972,45M 972,45M Загальна пропозиція 972 446 482,110465 972 446 482,110465 972 446 482,110465

Поточна ринкова капіталізація 3place — $ 131,67K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 81,87K. Циркуляційна пропозиція 3PLACE — 972,45M, зі загальною пропозицією 972446482.110465. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 131,67K.