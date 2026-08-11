Сьогоднішня ціна 3EYES

Поточна ціна 3EYES (3EYES) сьогодні становить $ 0, зі зміною 100.88% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 3EYES до USD становить $ 0 за 3EYES.

3EYES наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20,384, з циркуляційною пропозицією у 943.90M 3EYES. Протягом останніх 24 годин 3EYES торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці 3EYES змінився на +0.24% за останню годину та на +102.80% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо 3EYES (3EYES)

Ринкова капіталізація $ 20.38K$ 20.38K $ 20.38K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 22.91K$ 22.91K $ 22.91K Циркуляційне постачання 943.90M 943.90M 943.90M Загальна пропозиція 999,885,545.937405 999,885,545.937405 999,885,545.937405

Поточна ринкова капіталізація 3EYES — $ 20.38K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 3EYES — 943.90M, зі загальною пропозицією 999885545.937405. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22.91K.