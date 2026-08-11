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Поточна ціна 3EYES сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація 3EYES становить 20,384 USD. Відстежуйте оновлення цін 3EYES до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна 3EYES сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація 3EYES становить 20,384 USD. Відстежуйте оновлення цін 3EYES до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про 3EYES

Інформація про ціну 3EYES

Що таке 3EYES

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Офіційний вебсайт 3EYES

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Ціна 3EYES (3EYES)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 3EYES до USD:

$0.00002296
$0.00002296$0.00002296
+101.40%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни 3EYES (3EYES) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:58:21 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна 3EYES

Поточна ціна 3EYES (3EYES) сьогодні становить $ 0, зі зміною 100.88% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 3EYES до USD становить $ 0 за 3EYES.

3EYES наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20,384, з циркуляційною пропозицією у 943.90M 3EYES. Протягом останніх 24 годин 3EYES торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці 3EYES змінився на +0.24% за останню годину та на +102.80% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо 3EYES (3EYES)

$ 20.38K
$ 20.38K$ 20.38K

--
----

$ 22.91K
$ 22.91K$ 22.91K

943.90M
943.90M 943.90M

999,885,545.937405
999,885,545.937405 999,885,545.937405

Поточна ринкова капіталізація 3EYES — $ 20.38K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 3EYES — 943.90M, зі загальною пропозицією 999885545.937405. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22.91K.

Історія ціни 3EYES у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.24%

+100.88%

+102.80%

+102.80%

Історія ціни 3EYES (3EYES) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 3EYES до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 3EYES до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни 3EYES до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 3EYES до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+100.88%
30 днів$ 0+91.81%
60 днів$ 0+178.36%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни 3EYES

Прогноз ціни 3EYES (3EYES) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна 3EYES у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни 3EYES (3EYES) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна 3EYES потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне 3EYES у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни 3EYES на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни 3EYES.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс 3EYES (3EYES)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Cat-ThemedEntertainmentMeme

Про 3EYES

Яка зараз ціна торгівлі 3EYES?

Поточна ціна торгівлі 3EYES становить ₴, оновлюється в реальному часі. Ця ціна відображає агреговані дані з кількох ринків, забезпечуючи точне відображення глобального попиту та пропозиції.

Яка обсяг торгівлі 3EYES?

3EYES зафіксував 24-годинний обсяг торгівлі у розмірі ₴--. Цей показник важливий для оцінки ліквідності — більший обсяг, як правило, свідчить про більш активні ринки та більш плавну виконання замовлень.

Які цінові показники 3EYES сьогодні?

За останні 24 години 3EYES зазнав зміни ціни на 100.88%. Позитивна тенденція вказує на більший попит, тоді як негативна тенденція може свідчити про короткостроковий тиск продавців або загальний спад на ринку.

У якому діапазоні цін торгується 3EYES сьогодні?

Протягом останнього дня 3EYES коливався між ₴ і ₴, що дає трейдерам уявлення про внутрішньоденну волатильність та потенційні рівні підтримки й опору.

Люди також запитують: Інші запитання про 3EYES

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:58:21 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для 3EYES (3EYES)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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-12.44%

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TradingRazor

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RAZOR

$0.01019
$0.01019$0.01019

+70.11%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2.8610
$2.8610$2.8610

+58.84%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.52814
$0.52814$0.52814

+38.30%

The Black Bull

The Black Bull

ANSEM

$0.21352
$0.21352$0.21352

+20.17%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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