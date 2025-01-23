Ціна 3A (A3A)
Поточна ціна 3A (A3A) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна A3A до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 3A:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.36 USD
- зміна ціни 3A протягом дня — -0.29%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 3A до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 3A до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни 3A до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 3A до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.29%
|30 днів
|$ 0
|+19.00%
|60 днів
|$ 0
|-21.18%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін 3A: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
-0.29%
+1.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
3A is a non-custodial, decentralized, and over-collateralized lending platform that allows users to borrow interest-free against their own tokens, used as collateral. A3A is the protocol utility token which is used to orchestrate the 3A’s ecosystem of partners, business clients, and end-users.
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