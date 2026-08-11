Сьогоднішня ціна 375ai

Поточна ціна 375ai (EAT) сьогодні становить $ 0,0067806, зі зміною 0,39% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EAT до USD становить $ 0,0067806 за EAT.

375ai наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 6 718 884, з циркуляційною пропозицією у 213,15M EAT. Протягом останніх 24 годин EAT торгувався між $ 0,00637802 (мінімум) та $ 0,00769645 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,076463, тоді як історичний мінімум — $ 0,00540264.

У короткостроковій динаміці EAT змінився на +0,91% за останню годину та на -0,57% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 37,50K.

Ринкова інформація щодо 375ai (EAT)

Ринкова капіталізація $ 6,72M$ 6,72M $ 6,72M Обсяг (за 24 год) $ 37,50K$ 37,50K $ 37,50K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,72M$ 6,72M $ 6,72M Циркуляційне постачання 213,15M 213,15M 213,15M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація 375ai — $ 6,72M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 37,50K. Циркуляційна пропозиція EAT — 213,15M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,72M.