Ціна 360noscope420blazeit (MLG)
Поточна ціна 360noscope420blazeit (MLG) сьогодні становить 0.00353731 USD з ринковою капіталізацією $ 3.53M USD. Ціна MLG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 360noscope420blazeit:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 174.46K USD
- зміна ціни 360noscope420blazeit протягом дня — +4.03%
- циркуляційна пропозиція – 997.78M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 360noscope420blazeit до USD становила $ +0.00013688.
За останні 30 днів зміна ціни 360noscope420blazeit до USD становила $ -0.0006803969.
За останні 60 днів зміна ціни 360noscope420blazeit до USD становила $ +0.0017016272.
За останні 90 днів зміна ціни 360noscope420blazeit до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00013688
|+4.03%
|30 днів
|$ -0.0006803969
|-19.23%
|60 днів
|$ +0.0017016272
|+48.11%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін 360noscope420blazeit: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+5.84%
+4.03%
+3.63%
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