Сьогоднішня ціна 2SHARE (2SHARES)

Поточна ціна 2SHARE (2SHARES) сьогодні становить 1.32 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 2SHARES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 2SHARE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 93.43 USD

- зміна ціни 2SHARE протягом дня — +9.73%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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