Ціна 2SHARE (2SHARES)
Поточна ціна 2SHARE (2SHARES) сьогодні становить 1.32 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 2SHARES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 2SHARE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 93.43 USD
- зміна ціни 2SHARE протягом дня — +9.73%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 2SHARE до USD становила $ +0.117202.
За останні 30 днів зміна ціни 2SHARE до USD становила $ -0.6482022360.
За останні 60 днів зміна ціни 2SHARE до USD становила $ -0.7332743880.
За останні 90 днів зміна ціни 2SHARE до USD становила $ -1.083920340248946.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.117202
|+9.73%
|30 днів
|$ -0.6482022360
|-49.10%
|60 днів
|$ -0.7332743880
|-55.55%
|90 днів
|$ -1.083920340248946
|-45.08%
Останній аналіз цін 2SHARE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.29%
+9.73%
-10.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
2omb.finance is an incentive-oriented, high yield algorithmic stablecoin protocol that utilizes seigniorage mechanisms to bring $2OMB to a 1:1 price peg with Fantom.
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