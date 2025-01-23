Ціна 2omb (2OMB)
Поточна ціна 2omb (2OMB) сьогодні становить 0.00946233 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 2OMB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 2omb:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.18 USD
- зміна ціни 2omb протягом дня — -0.28%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 2omb до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 2omb до USD становила $ -0.0048379691.
За останні 60 днів зміна ціни 2omb до USD становила $ -0.0052743462.
За останні 90 днів зміна ціни 2omb до USD становила $ -0.01903376479799272.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.28%
|30 днів
|$ -0.0048379691
|-51.12%
|60 днів
|$ -0.0052743462
|-55.74%
|90 днів
|$ -0.01903376479799272
|-66.79%
Останній аналіз цін 2omb: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.29%
-0.28%
-24.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
2omb is an incentive-oriented, high yield algorithmic stablecoin protocol that utilizes seigniorage mechanisms to bring $2OMB to a 1:1 price peg with Fantom.
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