Сьогоднішня ціна 2omb (2OMB)

Поточна ціна 2omb (2OMB) сьогодні становить 0.00946233 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 2OMB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 2omb:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.18 USD

- зміна ціни 2omb протягом дня — -0.28%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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