Ціна 2G Carbon Coin (2GCC)
Поточна ціна 2G Carbon Coin (2GCC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 2GCC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 2G Carbon Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.64 USD
- зміна ціни 2G Carbon Coin протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 2G Carbon Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 2G Carbon Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни 2G Carbon Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 2G Carbon Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+28.78%
|60 днів
|$ 0
|-41.68%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін 2G Carbon Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-21.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
2G Carbon Coin brings carbon on chain, unlocking the speed and scale of crypto markets to protect the earth’s natural carbon sinks and finance planet-saving projects.
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