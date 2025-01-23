Ціна 2FAI (2FAI)
Поточна ціна 2FAI (2FAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 2FAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 2FAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.21 USD
- зміна ціни 2FAI протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 2FAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 2FAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни 2FAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 2FAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-1.21%
|60 днів
|$ 0
|-39.61%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін 2FAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Boosting privacy and security with Web3 2FA enhancements, 2FAi emerges as a pioneering solution in Web3, leveraging the power of the BASE blockchain and Artificial Intelligence (AI) to redefine how 2FA is implemented and managed
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