Токеноміка MOON (2MOON) Дізнайтеся ключову інформацію про MOON (2MOON), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація MOON (2MOON) MOON is the ultimate AI-powered game where you can explore, colonize and create a thriving civilization on the moon! Developed on the binance blockchain, in partnership with NASA and SpaceX astronauts, MOON is an interactive game that takes you on an out-of-this-world adventure, offering a plethora of opportunities to build businesses, form communities, and engage in social and political activities, all set in a captivating lunar landscape. Офіційний вебсайт: https://moon.ws/ Whitepaper: https://whitepaper.moon.ws/moon-whitepaper Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x817b32d386cFc1F872de306DfAeDfDa36429cA1E Купити 2MOON зараз!

Токеноміка та аналіз ціни MOON (2MOON) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена MOON (2MOON), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 85,06K $ 85,06K $ 85,06K Загальна пропозиція: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Циркуляційна пропозиція: $ 43,47B $ 43,47B $ 43,47B FDV (повністю розведена вартість): $ 195,70K $ 195,70K $ 195,70K Історичний максимум: $ 0,00068 $ 0,00068 $ 0,00068 Історичний мінімум: $ 0,000001022454904529 $ 0,000001022454904529 $ 0,000001022454904529 Поточна ціна: $ 0,000001957 $ 0,000001957 $ 0,000001957 Дізнайтеся більше про ціну MOON (2MOON)

Токеноміка MOON (2MOON): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки MOON (2MOON) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів 2MOON, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів 2MOON, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку 2MOON, досліджуйте ціну токена 2MOON в реальному часі!

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