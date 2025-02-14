Ціна 23 Turtles (AI23T)
Поточна ціна 23 Turtles (AI23T) сьогодні становить 0.00491276 USD з ринковою капіталізацією $ 4.91M USD. Ціна AI23T до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 23 Turtles:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 87.48K USD
- зміна ціни 23 Turtles протягом дня — +9.22%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 23 Turtles до USD становила $ +0.00041492.
За останні 30 днів зміна ціни 23 Turtles до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни 23 Turtles до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 23 Turtles до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00041492
|+9.22%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін 23 Turtles: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.34%
+9.22%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
23 Turtles represents a quantum leap in MEME coin trading infrastructure. By combining rigorous systematic trading principles with cutting-edge AI technology, we aim to bring institutional-grade capabilities to this dynamic market while maintaining the community-driven spirit that makes MEME coins unique. In 1983, Richard Dennis proved that successful trading could be taught by training 23 novices who became known as the "Turtle Traders." Today, 23 TURTLES reimagines this revolutionary experiment for the digital age, leveraging advanced AI and context-aware autonomous agents to democratize sophisticated trading strategies in the volatile cryptocurrency markets.
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