Сьогоднішня ціна 23 Turtles (AI23T)

Поточна ціна 23 Turtles (AI23T) сьогодні становить 0.00491276 USD з ринковою капіталізацією $ 4.91M USD. Ціна AI23T до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 23 Turtles:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 87.48K USD

- зміна ціни 23 Turtles протягом дня — +9.22%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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