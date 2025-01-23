Ціна 21X Diamonds (21X)
Поточна ціна 21X Diamonds (21X) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 21X до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 21X Diamonds:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 644.70 USD
- зміна ціни 21X Diamonds протягом дня — +1.03%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 21X Diamonds до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 21X Diamonds до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни 21X Diamonds до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 21X Diamonds до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.03%
|30 днів
|$ 0
|+1.70%
|60 днів
|$ 0
|-43.22%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін 21X Diamonds: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.71%
+1.03%
-8.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
21X Diamonds & Child Support are Aiming to Create a Multi~Faceted Ecosystem Centered Around Our Prolific 5 Blockchain Global DEX “The Crypto Market Exchange” Which is Programmed to Share 75% of ALL PROFITS with ALL OF YOU! 43% in the Form of Rewards & Buybacks for Holders! YES YOU HEARD THAT RIGHT! 7% to Global Charities! & 25% DIRECTLY BACK INTO LIQUIDITY POOLS OF PROJECTS LISTED ON THE CRYPTOMARKET.EXCHANGE!!!!! This “Disruptive” Approach to Business is Drawing The Attention of The Entire “Crypto Space” & WILL Catapult Us to The Top
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