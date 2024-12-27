Ціна 21Million (21M)
Поточна ціна 21Million (21M) сьогодні становить 0.069183 USD з ринковою капіталізацією $ 1.21M USD. Ціна 21M до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 21Million:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.69K USD
- зміна ціни 21Million протягом дня — +2.70%
- циркуляційна пропозиція – 17.49M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 21Million до USD становила $ +0.00181974.
За останні 30 днів зміна ціни 21Million до USD становила $ +0.0271760440.
За останні 60 днів зміна ціни 21Million до USD становила $ +0.0309636472.
За останні 90 днів зміна ціни 21Million до USD становила $ +0.02946284630502557.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00181974
|+2.70%
|30 днів
|$ +0.0271760440
|+39.28%
|60 днів
|$ +0.0309636472
|+44.76%
|90 днів
|$ +0.02946284630502557
|+74.18%
Останній аналіз цін 21Million: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.14%
+2.70%
+32.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
21Million is a unique token backed by multiple cryptocurrencies and equipped with an innovative hybrid burning mechanism.
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