Сьогоднішня ціна 21Million (21M)

Поточна ціна 21Million (21M) сьогодні становить 0.069183 USD з ринковою капіталізацією $ 1.21M USD. Ціна 21M до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 21Million:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.69K USD

- зміна ціни 21Million протягом дня — +2.70%

- циркуляційна пропозиція – 17.49M USD

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