Ціна 2131KOBUSHIDE (21)
Поточна ціна 2131KOBUSHIDE (21) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4.71% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 21 до USD становить $ 0 за 21.
2131KOBUSHIDE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 27,856, з циркуляційною пропозицією у 999.58M 21. Протягом останніх 24 годин 21 торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.0055803, тоді як історичний мінімум — $ 0.
У короткостроковій динаміці 21 змінився на +0.06% за останню годину та на +16.63% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.
Поточна ринкова капіталізація 2131KOBUSHIDE — $ 27.86K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 21 — 999.58M, зі загальною пропозицією 999576788.770996. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 27.86K.
+0.06%
-4.70%
+16.63%
+16.63%
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 2131KOBUSHIDE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 2131KOBUSHIDE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни 2131KOBUSHIDE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 2131KOBUSHIDE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.70%
|30 днів
|$ 0
|+2.53%
|60 днів
|$ 0
|+26.24%
|90 днів
|$ 0
|--
У 2040 році ціна 2131KOBUSHIDE потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.
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Яка сьогодні ціна 2131KOBUSHIDE (21)?
Живучи ціна становить ₴, що відображає зміну ціни за останні 24 години на рівні -4.70%. Це значення перераховується кожні кілька секунд, щоб відобразити реальний обмін на світових ринках.
Скільки токенів 21 знаходиться в обігу?
Обігова кількість 21 становить 999576788.770996, що представляє кількість, яку наразі тримає публіка. Обігова кількість впливає на визначення ціни та ринкову капіталізацію, особливо для нових активів.
Скільки власників наразі мають 2131KOBUSHIDE?
Орієнтовно існує -- унікальних власників 21 у всіх підтримуваних мережах. Зростання кількості власників загалом свідчить про збільшення прийняття та довгострокового інтересу до активу.
Яка сьогодні ринкова капіталізація 2131KOBUSHIDE?
Ринкова капіталізація становить ₴1227543.75683757824000, що розміщує 2131KOBUSHIDE на #8078 місці у світі. Ринкова капіталізація допомагає інвесторам зрозуміти відносний розмір та зрілість активу у порівнянні з іншими.
Наскільки активно торгують 21 сьогодні?
За останні 24 години токен зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг часто корелює з більшою ліквідністю та більшою участю трейдерів.
Що спричиняє недавній рух 2131KOBUSHIDE?
Недавній рух ціни на рівні -4.70% за останні 24 години зумовлений ринковим настроєм, поведінкою інвесторів, загальним показником категорії у рамках Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem та оновленнями екосистеми --. Також можуть впливати гарячі новини або зростання інтересу до торгівлі.
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
|02-10 18:39:21
|Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
|02-04 11:04:00
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
|02-04 00:48:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
|02-01 01:12:00
|Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
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