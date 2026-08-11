Сьогоднішня ціна 2131KOBUSHIDE

Поточна ціна 2131KOBUSHIDE (21) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4.71% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 21 до USD становить $ 0 за 21.

2131KOBUSHIDE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 27,856, з циркуляційною пропозицією у 999.58M 21. Протягом останніх 24 годин 21 торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.0055803, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці 21 змінився на +0.06% за останню годину та на +16.63% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо 2131KOBUSHIDE (21)

Ринкова капіталізація $ 27.86K$ 27.86K $ 27.86K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 27.86K$ 27.86K $ 27.86K Циркуляційне постачання 999.58M 999.58M 999.58M Загальна пропозиція 999,576,788.770996 999,576,788.770996 999,576,788.770996

Поточна ринкова капіталізація 2131KOBUSHIDE — $ 27.86K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 21 — 999.58M, зі загальною пропозицією 999576788.770996. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 27.86K.