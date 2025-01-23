Сьогоднішня ціна 20EX (20EX)

Поточна ціна 20EX (20EX) сьогодні становить 0.00409239 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 20EX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 20EX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.40K USD

- зміна ціни 20EX протягом дня — +2.30%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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