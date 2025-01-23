Ціна 20EX (20EX)
Поточна ціна 20EX (20EX) сьогодні становить 0.00409239 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 20EX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 20EX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.40K USD
- зміна ціни 20EX протягом дня — +2.30%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 20EX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 20EX до USD становила $ -0.0008032469.
За останні 60 днів зміна ціни 20EX до USD становила $ -0.0018313117.
За останні 90 днів зміна ціни 20EX до USD становила $ -0.006401796958854103.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.30%
|30 днів
|$ -0.0008032469
|-19.62%
|60 днів
|$ -0.0018313117
|-44.74%
|90 днів
|$ -0.006401796958854103
|-61.00%
Останній аналіз цін 20EX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.51%
+2.30%
-0.23%
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