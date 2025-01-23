Сьогоднішня ціна 2080 (2080)

Поточна ціна 2080 (2080) сьогодні становить 0.00221031 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 2080 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 2080:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 58.63 USD

- зміна ціни 2080 протягом дня — +5.12%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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