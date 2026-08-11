Сьогоднішня ціна 2026

Поточна ціна 2026 (2026) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,64% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 2026 до USD становить $ 0 за 2026.

2026 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 37 222, з циркуляційною пропозицією у 999,24M 2026. Протягом останніх 24 годин 2026 торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00165419, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці 2026 змінився на +0,06% за останню годину та на -24,35% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо 2026 (2026)

Ринкова капіталізація $ 37,22K$ 37,22K $ 37,22K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 37,22K$ 37,22K $ 37,22K Циркуляційне постачання 999,24M 999,24M 999,24M Загальна пропозиція 999 242 666,158442 999 242 666,158442 999 242 666,158442

Поточна ринкова капіталізація 2026 — $ 37,22K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 2026 — 999,24M, зі загальною пропозицією 999242666.158442. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 37,22K.