Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSPCXEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна 2026 сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація 2026 становить 37 222 USD. Відстежуйте оновлення цін 2026 до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна 2026 сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація 2026 становить 37 222 USD. Відстежуйте оновлення цін 2026 до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про 2026

Інформація про ціну 2026

Що таке 2026

Офіційний вебсайт 2026

Токеноміка 2026

Прогноз ціни 2026

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип 2026

Ціна 2026 (2026)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 2026 до USD:

$0,00003728
$0,00003728$0,00003728
-0,80%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни 2026 (2026) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:57:44 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна 2026

Поточна ціна 2026 (2026) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,64% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 2026 до USD становить $ 0 за 2026.

2026 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 37 222, з циркуляційною пропозицією у 999,24M 2026. Протягом останніх 24 годин 2026 торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00165419, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці 2026 змінився на +0,06% за останню годину та на -24,35% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо 2026 (2026)

$ 37,22K
$ 37,22K$ 37,22K

--
----

$ 37,22K
$ 37,22K$ 37,22K

999,24M
999,24M 999,24M

999 242 666,158442
999 242 666,158442 999 242 666,158442

Поточна ринкова капіталізація 2026 — $ 37,22K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 2026 — 999,24M, зі загальною пропозицією 999242666.158442. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 37,22K.

Історія ціни 2026 у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00165419
$ 0,00165419$ 0,00165419

$ 0
$ 0$ 0

+0,06%

-0,64%

-24,35%

-24,35%

Історія ціни 2026 (2026) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 2026 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 2026 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни 2026 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 2026 до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,64%
30 днів$ 0-54,23%
60 днів$ 0+29,90%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни 2026

Прогноз ціни 2026 (2026) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна 2026 у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни 2026 (2026) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна 2026 потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне 2026 у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни 2026 на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни 2026.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс 2026 (2026)

Офіційний вебсайт

Категорія :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Про 2026

Яка ціна 2026 у реальному часі?

2026 торгується за ціною ₴, що вказує на зміну ціни на рівні -0.64% за останні 24 години. Цей показник у реальному часі відображає об'єднані дані з кількох спотових ринків.

Наскільки волатильним є 2026 сьогодні?

Волатильність ціни 2026 протягом останніх 24 годин становить --%. Висока волатильність свідчить про швидкі зміни ціни, тоді як низька волатильність вказує на стабільність.

Який діапазон торгівлі 2026 за останні 24 години?

Токен коливався між ₴ (низька ціна) і ₴ (висока ціна). Трейдери часто використовують цей діапазон для оцінки денній динаміці та потужності ринку.

Який обсяг торгівлі генерував 2026?

За останні 24 години 2026 зібрав ₴-- у торговельній активності, що демонструє, наскільки активно ринок взаємодіє з цим активом.

Як порівнюється поточна ціна з ATH та ATL?

Усі часи найвища ціна — це ₴0.0728959867577237776000, а найнижча — ₴. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допомагає трейдерам зрозуміти довгострокові цикли.

Наскільки міцна ліквідність ринку для 2026?

Ступінь ліквідності оцінюється як --/100, що вказує на глибину книжки замовлень та легкість виконання операцій під час активних торгів.

Як 2026 порівнюється з іншими токенами категорії Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem?

У категорії Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem 2026 демонструє конкурентоспроможну продуктивність, підтримувану ліквідністю в об’ємі ₴-- та постійним інтересом трейдерів.

Люди також запитують: Інші запитання про 2026

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:57:44 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для 2026 (2026)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про 2026

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

up

up

UPROBINHOOD

$0,4098
$0,4098$0,4098

+309,80%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,52635
$0,52635$0,52635

+37,83%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01660
$0,01660$0,01660

+32,48%

AurumX

AurumX

UMX

$0,17687
$0,17687$0,17687

-12,39%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

$0,028476
$0,028476$0,028476

+91,15%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,01016
$0,01016$0,01016

+69,61%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,8587
$2,8587$2,8587

+58,71%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,52635
$0,52635$0,52635

+37,83%

The Black Bull

The Black Bull

ANSEM

$0,21294
$0,21294$0,21294

+19,85%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Рішучі ФРС проти зростання ETF

Рішучі ФРС проти зростання ETFРішучі ФРС проти зростання ETF

Приплив ETF у 172 млн $ перед NFP: сигнал чи пастка?