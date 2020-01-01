Токеноміка 2025 TOKEN (2025) Дізнайтеся ключову інформацію про 2025 TOKEN (2025), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни 2025 TOKEN (2025) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена 2025 TOKEN (2025), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 14,99K $ 14,99K $ 14,99K Загальна пропозиція: $ 998,59M $ 998,59M $ 998,59M Циркуляційна пропозиція: $ 998,59M $ 998,59M $ 998,59M FDV (повністю розведена вартість): $ 14,99K $ 14,99K $ 14,99K Історичний максимум: $ 0,00105418 $ 0,00105418 $ 0,00105418 Історичний мінімум: $ 0,00001009 $ 0,00001009 $ 0,00001009 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну 2025 TOKEN (2025)

Токеноміка 2025 TOKEN (2025): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки 2025 TOKEN (2025) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів 2025, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів 2025, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку 2025, досліджуйте ціну токена 2025 в реальному часі!

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