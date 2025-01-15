Сьогоднішня ціна 2025 TOKEN (2025)

Поточна ціна 2025 TOKEN (2025) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 33.90K USD. Ціна 2025 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 2025 TOKEN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 361.18 USD

- зміна ціни 2025 TOKEN протягом дня — +1.73%

- циркуляційна пропозиція – 999.51M USD

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