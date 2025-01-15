Ціна 2025 TOKEN (2025)
Поточна ціна 2025 TOKEN (2025) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 33.90K USD. Ціна 2025 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 2025 TOKEN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 361.18 USD
- зміна ціни 2025 TOKEN протягом дня — +1.73%
- циркуляційна пропозиція – 999.51M USD
Отримуйте оновлення цін 2025 до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни 2025.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 2025 TOKEN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 2025 TOKEN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни 2025 TOKEN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 2025 TOKEN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.73%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін 2025 TOKEN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.52%
+1.73%
-7.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The 2025 Token – the most bullish meme-inspired cryptocurrency on the Solana blockchain, designed to ride the wave of optimism and excitement as we step into the new year! As we charge ahead into 2025, 2025 Token positions itself as a symbol of growth, fun, and community-driven energy. But that’s not all – we’re pushing boundaries with AI-powered predictions.🤖 Our advanced AI system will provide exclusive insights and forecasts on the hottest new tokens, helping our members stay ahead of the curve and make informed decisions in an ever-evolving market. Get ready for the future, get ready for 2025! 🎇
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 2025 до AUD
A$--
|1 2025 до GBP
￡--
|1 2025 до EUR
€--
|1 2025 до USD
$--
|1 2025 до MYR
RM--
|1 2025 до TRY
₺--
|1 2025 до JPY
¥--
|1 2025 до RUB
₽--
|1 2025 до INR
₹--
|1 2025 до IDR
Rp--
|1 2025 до PHP
₱--
|1 2025 до EGP
￡E.--
|1 2025 до BRL
R$--
|1 2025 до CAD
C$--
|1 2025 до BDT
৳--
|1 2025 до NGN
₦--
|1 2025 до UAH
₴--
|1 2025 до VES
Bs--
|1 2025 до PKR
Rs--
|1 2025 до KZT
₸--
|1 2025 до THB
฿--
|1 2025 до TWD
NT$--
|1 2025 до CHF
Fr--
|1 2025 до HKD
HK$--
|1 2025 до MAD
.د.م--