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Поточна ціна 2024 PUMP (2024PUMP)

USD

Графік ціни 2024 PUMP (2024PUMP) в реальному часі

$0.0000000000071
$0.0000000000071$0.0000000000071
-4.38%(1D)

Дані та інформація про ціну 2024PUMP в реальному часі

Поточна ціна 2024 PUMP (2024PUMP) сьогодні становить 0.00000000000711 USD з поточною ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 2024PUMP у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку 2024 PUMP:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 52.66K USD
- Зміна ціни 2024 PUMP протягом дня – -4.38%
- Циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники 2024PUMPUSD

Відстежуйте зміни ціни на 2024 PUMP за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.00000000000032522-4.38%
30 днів$ -0.00000000007499-91.34%
60 днів$ -0.00000000024339-97.17%
90 днів$ -0.00000000043629-98.40%
Зміна ціни 2024 PUMP сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни 2024PUMP на $ -0.00000000000032522 (-4.38%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни 2024 PUMP за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0.00000000007499 (-91.34%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни 2024 PUMP за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник 2024PUMP змінився на $ -0.00000000024339 (-97.17%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни 2024 PUMP за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0.00000000043629 (-98.40%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну 2024PUMP

Ознайомтеся з останніми даними про ціну 2024 PUMP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.000000000006843
$ 0.000000000006843$ 0.000000000006843

$ 0.0000000000082
$ 0.0000000000082$ 0.0000000000082

$ 1.5
$ 1.5$ 1.5

+0.82%

-4.38%

-28.90%

Ринкова інформація 2024PUMP

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 52.66K
$ 52.66K$ 52.66K

0.00
0.00 0.00

Що таке 2024 PUMP (2024PUMP)

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Прогноз ціни 2024 PUMP

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як 2024 PUMP, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна 2024PUMP? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни 2024 PUMP.

Історія ціни 2024 PUMP

Відстеження траєкторії ціни 2024PUMP надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії 2024PUMP. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни 2024 PUMP.

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2024PUMP до місцевих валют

1 2024PUMP до VND
0.00000018230751
1 2024PUMP до AUD
A$0.0000000000113049
1 2024PUMP до GBP
0.0000000000054036
1 2024PUMP до EUR
0.0000000000062568
1 2024PUMP до USD
$0.00000000000711
1 2024PUMP до MYR
RM0.0000000000314262
1 2024PUMP до TRY
0.0000000002706066
1 2024PUMP до JPY
¥0.0000000010204983
1 2024PUMP до RUB
0.0000000005916942
1 2024PUMP до INR
0.0000000006120288
1 2024PUMP до IDR
Rp0.0000001184999526
1 2024PUMP до KRW
0.0000000100993995
1 2024PUMP до PHP
0.0000000004065498
1 2024PUMP до EGP
￡E.0.000000000364743
1 2024PUMP до BRL
R$0.0000000000416646
1 2024PUMP до CAD
C$0.0000000000098118
1 2024PUMP до BDT
0.0000000008640783
1 2024PUMP до NGN
0.0000000113577984
1 2024PUMP до UAH
0.000000000294354
1 2024PUMP до VES
Bs0.00000000050481
1 2024PUMP до PKR
Rs0.0000000019937862
1 2024PUMP до KZT
0.0000000036743769
1 2024PUMP до THB
฿0.0000000002379717
1 2024PUMP до TWD
NT$0.0000000002301507
1 2024PUMP до AED
د.إ0.0000000000260937
1 2024PUMP до CHF
Fr0.0000000000057591
1 2024PUMP до HKD
HK$0.0000000000551025
1 2024PUMP до MAD
.د.م0.000000000066123
1 2024PUMP до MXN
$0.0000000001445463

Ресурс 2024 PUMP

Щоб дізнатися більше про 2024 PUMP, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайт2024 PUMP
Оглядач блокчейну

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Сума

2024PUMP
USD

1 2024PUMP = 0.00000000000711 USD

Торгівля

2024PUMPUSDT
$0.00000000000711
$0.00000000000711$0.00000000000711
-6.23%

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