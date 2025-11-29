$200M — це мемпроєкт у радянському стилі, запущений на Solana в липні 2025 року через Bonk.fun. Він переосмислює зростання ринкової капіталізації як планову економіку для мемів: фіксована пропозиція токенів (загалом 1 млрд) управляється за допомогою графіка розблокування на основі етапів, що нагадує п'ятирічний план. Кампанія просувається через чітко визначені етапи, кожен з яких пов'язаний із зростанням FDV, доки не буде виконано кінцеву директиву — забезпечено FDV у розмірі 200 млн $.