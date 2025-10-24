Актуальна ціна 200Million сьогодні становить 0.00446 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни 200M до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни 200M на MEXC вже зараз.Актуальна ціна 200Million сьогодні становить 0.00446 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни 200M до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни 200M на MEXC вже зараз.

Логотип 200Million

Курс 200Million (200M)

Актуальна ціна 1 200M до USD:

$0,00446
$0,00446$0,00446
+1,75%1D
USD
Графік ціни 200Million (200M) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:35:21 (UTC+8)

Інформація щодо ціни 200Million (200M) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,004218
$ 0,004218$ 0,004218
Мін. за 24 год
$ 0,00461
$ 0,00461$ 0,00461
Макс. за 24 год

$ 0,004218
$ 0,004218$ 0,004218

$ 0,00461
$ 0,00461$ 0,00461

--
----

--
----

+0,22%

+1,75%

-6,23%

-6,23%

Актуальна ціна 200Million (200M) становить $ 0,00446. За останні 24 години 200M торгувався між мінімумом у $ 0,004218 і максимумом у $ 0,00461, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум 200M становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то 200M змінився на +0,22% за останню годину, +1,75% за 24 години та на -6,23% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо 200Million (200M)

--
----

$ 8,29K
$ 8,29K$ 8,29K

$ 4,46M
$ 4,46M$ 4,46M

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

SOL

Поточна ринкова капіталізація 200Million — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 8,29K. Циркуляційна пропозиція 200M — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,46M.

Історія ціни 200Million (200M) у USD

Відстежуйте зміни ціни на 200Million за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00007671+1,75%
30 днів$ -0,00054-10,80%
60 днів$ -0,00054-10,80%
90 днів$ -0,00054-10,80%
Зміна ціни 200Million сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни 200M на $ +0,00007671 (+1,75%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни 200Million за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,00054 (-10,80%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни 200Million за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник 200M змінився на $ -0,00054 (-10,80%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни 200Million за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,00054 (-10,80%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для 200Million (200M)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни 200Million зараз.

Що таке 200Million (200M)

$200M — це мемпроєкт у радянському стилі, запущений на Solana в липні 2025 року через Bonk.fun. Він переосмислює зростання ринкової капіталізації як планову економіку для мемів: фіксована пропозиція токенів (загалом 1 млрд) управляється за допомогою графіка розблокування на основі етапів, що нагадує п'ятирічний план. Кампанія просувається через чітко визначені етапи, кожен з яких пов'язаний із зростанням FDV, доки не буде виконано кінцеву директиву — забезпечено FDV у розмірі 200 млн $.

Проєкт 200Million доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями 200Million. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу 200M, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про 200Million у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі 200Million безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни 200Million (USD)

Скільки коштуватиме 200Million (200M) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів 200Million (200M) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо 200Million.

Перегляньте прогноз ціни 200Million вже зараз!

Токеноміка 200Million (200M)

Розуміння токеноміки 200Million (200M) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена 200M зараз!

Як купити 200Million (200M)

Шукаєте як купити 200Million? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати 200Million на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

200M до місцевих валют

1 200Million (200M) до VND
117,3649
1 200Million (200M) до AUD
A$0,0068238
1 200Million (200M) до GBP
0,003345
1 200Million (200M) до EUR
0,0038356
1 200Million (200M) до USD
$0,00446
1 200Million (200M) до MYR
RM0,0188212
1 200Million (200M) до TRY
0,1872308
1 200Million (200M) до JPY
¥0,67792
1 200Million (200M) до ARS
ARS$6,6171682
1 200Million (200M) до RUB
0,3622412
1 200Million (200M) до INR
0,3914988
1 200Million (200M) до IDR
Rp74,3333036
1 200Million (200M) до PHP
0,2615344
1 200Million (200M) до EGP
￡E.0,2122068
1 200Million (200M) до BRL
R$0,0239948
1 200Million (200M) до CAD
C$0,006244
1 200Million (200M) до BDT
0,545012
1 200Million (200M) до NGN
6,510931
1 200Million (200M) до COP
$17,421875
1 200Million (200M) до ZAR
R.0,0772918
1 200Million (200M) до UAH
0,1863834
1 200Million (200M) до TZS
T.Sh.11,0945176
1 200Million (200M) до VES
Bs0,94552
1 200Million (200M) до CLP
$4,21916
1 200Million (200M) до PKR
Rs1,2591472
1 200Million (200M) до KZT
2,3939496
1 200Million (200M) до THB
฿0,1462434
1 200Million (200M) до TWD
NT$0,1374126
1 200Million (200M) до AED
د.إ0,0163682
1 200Million (200M) до CHF
Fr0,0035234
1 200Million (200M) до HKD
HK$0,0346096
1 200Million (200M) до AMD
֏1,7016238
1 200Million (200M) до MAD
.د.م0,0411658
1 200Million (200M) до MXN
$0,0820194
1 200Million (200M) до SAR
ريال0,016725
1 200Million (200M) до ETB
Br0,6735046
1 200Million (200M) до KES
KSh0,5761874
1 200Million (200M) до JOD
د.أ0,00316214
1 200Million (200M) до PLN
0,0162344
1 200Million (200M) до RON
лв0,0194902
1 200Million (200M) до SEK
kr0,0418348
1 200Million (200M) до BGN
лв0,0074928
1 200Million (200M) до HUF
Ft1,4971328
1 200Million (200M) до CZK
0,0933924
1 200Million (200M) до KWD
د.ك0,00136476
1 200Million (200M) до ILS
0,0146734
1 200Million (200M) до BOB
Bs0,0307294
1 200Million (200M) до AZN
0,007582
1 200Million (200M) до TJS
SM0,0411658
1 200Million (200M) до GEL
0,0120866
1 200Million (200M) до AOA
Kz4,0656022
1 200Million (200M) до BHD
.د.ب0,00167696
1 200Million (200M) до BMD
$0,00446
1 200Million (200M) до DKK
kr0,0286778
1 200Million (200M) до HNL
L0,1168074
1 200Million (200M) до MUR
0,2030192
1 200Million (200M) до NAD
$0,0772472
1 200Million (200M) до NOK
kr0,0445554
1 200Million (200M) до NZD
$0,0077604
1 200Million (200M) до PAB
B/.0,00446
1 200Million (200M) до PGK
K0,0187766
1 200Million (200M) до QAR
ر.ق0,0161898
1 200Million (200M) до RSD
дин.0,450237
1 200Million (200M) до UZS
soʻm53,7349274
1 200Million (200M) до ALL
L0,371072
1 200Million (200M) до ANG
ƒ0,0079834
1 200Million (200M) до AWG
ƒ0,008028
1 200Million (200M) до BBD
$0,00892
1 200Million (200M) до BAM
KM0,0074928
1 200Million (200M) до BIF
Fr13,11686
1 200Million (200M) до BND
$0,0057534
1 200Million (200M) до BSD
$0,00446
1 200Million (200M) до JMD
$0,713823
1 200Million (200M) до KHR
17,9116276
1 200Million (200M) до KMF
Fr1,89104
1 200Million (200M) до LAK
96,9565198
1 200Million (200M) до LKR
රු1,3498636
1 200Million (200M) до MDL
L0,0754632
1 200Million (200M) до MGA
Ar19,9106888
1 200Million (200M) до MOP
P0,0355908
1 200Million (200M) до MVR
0,068238
1 200Million (200M) до MWK
MK7,716246
1 200Million (200M) до MZN
MT0,2850386
1 200Million (200M) до NPR
रु0,6251582
1 200Million (200M) до PYG
31,40732
1 200Million (200M) до RWF
Fr6,46254
1 200Million (200M) до SBD
$0,0366612
1 200Million (200M) до SCR
0,0619048
1 200Million (200M) до SRD
$0,1770174
1 200Million (200M) до SVC
$0,0388912
1 200Million (200M) до SZL
L0,0772026
1 200Million (200M) до TMT
m0,01561
1 200Million (200M) до TND
د.ت0,0130678
1 200Million (200M) до TTD
$0,0301496
1 200Million (200M) до UGX
Sh15,53864
1 200Million (200M) до XAF
Fr2,51544
1 200Million (200M) до XCD
$0,012042
1 200Million (200M) до XOF
Fr2,51544
1 200Million (200M) до XPF
Fr0,45492
1 200Million (200M) до BWP
P0,0596302
1 200Million (200M) до BZD
$0,00892
1 200Million (200M) до CVE
$0,423254
1 200Million (200M) до DJF
Fr0,78942
1 200Million (200M) до DOP
$0,2840128
1 200Million (200M) до DZD
د.ج0,580246
1 200Million (200M) до FJD
$0,0101242
1 200Million (200M) до GNF
Fr38,4452
1 200Million (200M) до GTQ
Q0,0340744
1 200Million (200M) до GYD
$0,9304898
1 200Million (200M) до ISK
kr0,54412

Ресурс 200Million

Щоб дізнатися більше про 200Million, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайт200Million
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про 200Million

Скільки сьогодні коштує 200Million (200M)?
Актуальна ціна 200M у USD становить 0,00446 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна 200M до USD?
Поточна ціна 200M до USD — $ 0,00446. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація 200Million?
Ринкова капіталізація 200M — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція 200M?
Циркуляційна пропозиція 200M — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) 200M?
200M досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) 200M?
Історична мінімальна ціна 200M становила -- USD.
Який обсяг торгівлі 200M?
Актуальний обсяг торгівлі 200M за 24 години — $ 8,29K USD.
Чи підніметься ціна 200M цього року?
200M може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни 200M для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:35:21 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для 200Million (200M)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

