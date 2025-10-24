Інформація щодо ціни 2004 PEPE (BOG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,42% Зміна ціни (1 дн.) +2,60% Зміна ціни (за 7 дн.) +4,55% Зміна ціни (за 7 дн.) +4,55%

Актуальна ціна 2004 PEPE (BOG) становить --. За останні 24 години BOG торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BOG становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BOG змінився на -0,42% за останню годину, +2,60% за 24 години та на +4,55% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо 2004 PEPE (BOG)

Ринкова капіталізація $ 8,43K$ 8,43K $ 8,43K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,43K$ 8,43K $ 8,43K Циркуляційне постачання 997,11M 997,11M 997,11M Загальна пропозиція 997 105 008,23305 997 105 008,23305 997 105 008,23305

Поточна ринкова капіталізація 2004 PEPE — $ 8,43K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BOG — 997,11M, зі загальною пропозицією 997105008.23305. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,43K.