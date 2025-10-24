Актуальна ціна 2004 PEPE сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BOG до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BOG на MEXC вже зараз.Актуальна ціна 2004 PEPE сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BOG до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BOG на MEXC вже зараз.

Докладніше про BOG

Інформація про ціну BOG

Токеноміка BOG

Прогноз ціни BOG

Логотип 2004 PEPE

Ціна 2004 PEPE (BOG)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BOG до USD:

--
----
+2,60%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни 2004 PEPE (BOG) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:35:13 (UTC+8)

Інформація щодо ціни 2004 PEPE (BOG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,42%

+2,60%

+4,55%

+4,55%

Актуальна ціна 2004 PEPE (BOG) становить --. За останні 24 години BOG торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BOG становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BOG змінився на -0,42% за останню годину, +2,60% за 24 години та на +4,55% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо 2004 PEPE (BOG)

$ 8,43K
$ 8,43K$ 8,43K

--
----

$ 8,43K
$ 8,43K$ 8,43K

997,11M
997,11M 997,11M

997 105 008,23305
997 105 008,23305 997 105 008,23305

Поточна ринкова капіталізація 2004 PEPE — $ 8,43K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BOG — 997,11M, зі загальною пропозицією 997105008.23305. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,43K.

Історія ціни 2004 PEPE (BOG) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 2004 PEPE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 2004 PEPE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни 2004 PEPE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 2004 PEPE до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+2,60%
30 днів$ 0-16,96%
60 днів$ 0-18,40%
90 днів$ 0--

Що таке 2004 PEPE (BOG)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни 2004 PEPE (USD)

Скільки коштуватиме 2004 PEPE (BOG) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів 2004 PEPE (BOG) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо 2004 PEPE.

Перегляньте прогноз ціни 2004 PEPE вже зараз!

BOG до місцевих валют

Токеноміка 2004 PEPE (BOG)

Розуміння токеноміки 2004 PEPE (BOG) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BOG зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про 2004 PEPE (BOG)

Скільки сьогодні коштує 2004 PEPE (BOG)?
Актуальна ціна BOG у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BOG до USD?
Поточна ціна BOG до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація 2004 PEPE?
Ринкова капіталізація BOG — $ 8,43K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BOG?
Циркуляційна пропозиція BOG — 997,11M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BOG?
BOG досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BOG?
Історична мінімальна ціна BOG становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі BOG?
Актуальний обсяг торгівлі BOG за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BOG цього року?
BOG може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BOG для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:35:13 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для 2004 PEPE (BOG)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

