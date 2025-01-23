Ціна 1Sol (1SOL)
Поточна ціна 1Sol (1SOL) сьогодні становить 0.01178482 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 1SOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 1Sol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 53.25K USD
- зміна ціни 1Sol протягом дня — -2.23%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін 1SOL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни 1SOL.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 1Sol до USD становила $ -0.00026901994948202.
За останні 30 днів зміна ціни 1Sol до USD становила $ -0.0038727192.
За останні 60 днів зміна ціни 1Sol до USD становила $ +0.0009653429.
За останні 90 днів зміна ціни 1Sol до USD становила $ +0.00355815557153817.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00026901994948202
|-2.23%
|30 днів
|$ -0.0038727192
|-32.86%
|60 днів
|$ +0.0009653429
|+8.19%
|90 днів
|$ +0.00355815557153817
|+43.25%
Останній аналіз цін 1Sol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.63%
-2.23%
-11.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
1Sol Protocol is a cross-chain DEX aggregator for decentralized protocols on Solana, enabling the most seamless, efficient and protected operations in DeFi. With DeFi infrastructure rapidly growing, aggregators in high demand, cross-chain transactions being the future, 1Sol is born to bring together liquidity from both DeFi and CeFi (swaps, orderbook DEX(s), OTC, etc.) for multi-chains.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 1SOL до AUD
A$0.0187378638
|1 1SOL до GBP
￡0.0095457042
|1 1SOL до EUR
€0.0113134272
|1 1SOL до USD
$0.01178482
|1 1SOL до MYR
RM0.0523246008
|1 1SOL до TRY
₺0.420128833
|1 1SOL до JPY
¥1.8433815444
|1 1SOL до RUB
₽1.169643385
|1 1SOL до INR
₹1.0185619926
|1 1SOL до IDR
Rp190.0777153246
|1 1SOL до PHP
₱0.6908261484
|1 1SOL до EGP
￡E.0.5928942942
|1 1SOL до BRL
R$0.0700018308
|1 1SOL до CAD
C$0.0168522926
|1 1SOL до BDT
৳1.4372766472
|1 1SOL до NGN
₦18.3563891766
|1 1SOL до UAH
₴0.49496244
|1 1SOL до VES
Bs0.6481651
|1 1SOL до PKR
Rs3.2853721196
|1 1SOL до KZT
₸6.141069702
|1 1SOL до THB
฿0.3991518534
|1 1SOL до TWD
NT$0.3858350068
|1 1SOL до CHF
Fr0.010606338
|1 1SOL до HKD
HK$0.0916858996
|1 1SOL до MAD
.د.م0.1176125036