Сьогоднішня ціна 1Sol (1SOL)

Поточна ціна 1Sol (1SOL) сьогодні становить 0.01178482 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 1SOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 1Sol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 53.25K USD

- зміна ціни 1Sol протягом дня — -2.23%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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