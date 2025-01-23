Ціна 1RUS DAO (1RUSD)
Поточна ціна 1RUS DAO (1RUSD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 1RUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 1RUS DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.60 USD
- зміна ціни 1RUS DAO протягом дня — +4.65%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 1RUS DAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 1RUS DAO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни 1RUS DAO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 1RUS DAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.65%
|30 днів
|$ 0
|-11.24%
|60 днів
|$ 0
|-13.51%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін 1RUS DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.00%
+4.65%
+1.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DAO TonMiner has released a token for community voting for project future
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